Российские силовики предотвратили серию терактов в Херсонской области, планировавшихся украинскими спецслужбами с целью убийства членов военно-гражданской администрации региона и местных представителей общественности. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах написал ТАСС.

Силовики задержали члена диверсионно-разведывательной группы, который собирал данные о местонахождении и передвижениях членов ВГА Херсонской области и других лиц. Им оказался житель Херсона Александр Кручиненко. По данным ТАСС, он получал поручения от сотрудника СБУ Евгения Лободы, который является братом жены задержанного.

СБУ намеревалась ликвидировать членов ВГА путем подрыва.

Исполнителями терактов должны были стать некий Алексей Деркач, названный адвокатом, а также Сергей и Николай Семенюки, участвовавшие в карательной операции в Донбассе.

На допросе Кручиненко рассказал, что после перехода Херсона под контроль ВС РФ он трижды доставлял военных ВСУ на катере по Днепру в Николаев, откуда привозил в Херсон взрывчатку. Он также располагал в городе арсеналом оружия одной из групп ВСУ, которую отправили в Николаев.