Благодаря обращению местных жителей российские силовики смогли предотвратить подрыв линии электропередач (ЛЭП) в районе Акимовки в пригороде Мелитополя. Об этом сообщили РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовых структурах РФ.

«Оперативная группа прибыла к одной из ЛЭП в районе Акимовки после обращения местных жителей, которые сообщили, что заметили группу подозрительных лиц. К моменту приезда оперативной группы сработало одно взрывное устройство. Еще три устройства удалось обезвредить», — сообщил собеседник агентства.

Украинские боевики использовали взрывчатое вещество С-4 производства США с детонатором и часовым механизмом.

Еще один теракт в Мелитополе предотвратили 17 августа. Произошел подрыв одной из четырех опор высоковольтной ЛЭП, от которого та разрушилась, но подача электроэнергии не нарушилась. При осмотре на одной из трех оставшихся опор ЛЭП кинологи обнаружили еще одну взрывчатку с таймером. Взрывное устройство разминировали и уничтожили.