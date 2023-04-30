Важное 30 апреля 2023, 15:09 Российские штурмовые отряды заняли четыре квартала в Артемовске Минобороны: штурмовые отряды взяли под контроль четыре квартала в Артемовске РИА «Новости»

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Штурмовые отряды российских сил овладели четырьмя кварталами в Артемовске, заявили в Минобороны. Общие потери противника на Донецком направлении за сутки составили свыше 480 украинских военнослужащих и наемников.

В ведомстве отметили, что российские силы продолжили вытеснять ВСУ в западной части Артемовска. Поддержку штурмовым отрядам оказывают подразделения Воздушно-десантных войск. Они сковывали противника на северной и южной окраинах города.

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В районах населенных пунктов Богдановка и Артемовское (ДНР) Южная группировка войск нанесла поражение подразделениям противника. Усилия для этого приложили силы авиации, ракетные войска и артиллерия.

За минувшие сутки в районе Артемовска российская авиация совершила четыре самолетовылета, уточнили в Минобороны. Артиллерия группировки успешно выполнила 61 огневую задачу.

При ракетном ударе по пунктам временной дислокации 24-й механизированной бригады ВСУ и отряда Сил специальных операций ВСУ в населенном пункте Константиновка (ДНР) удалось уничтожить свыше 200 украинских военнослужащих, еще около 280 эвакуировались с ранениями различной степени тяжести.

В районе Белогоровки (ЛНР) ВС РФ уничтожили склад артиллерийских боеприпасов 54-й механизированной бригады ВСУ.

«Всего за сутки на данном направлении уничтожено свыше 480 украинских военнослужащих и иностранных наемников», — подчеркнули в Минобороны.

Помимо этого, противник лишился 12 боевых бронированных машин, 30 автомобилей, гаубицы Д-20, а также САУ «Гвоздика».