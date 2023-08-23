Спецоперация 23 августа 2023, 08:24 Российские штурмовки взяли опорный пункт ВСУ возле Ольшана ВС РФ заняли опорный пункт и два поста ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Штурмовые подразделения группировки войск «Запад» продолжили наступление в районе Ольшана — на Купянском направлении. Об этом в беседе с ТАСС рассказал офицер пресс-центра подразделения Ярослав Якимкин.

«Российские военнослужащие овладели опорным пунктом и двумя наблюдательными постами», — сообщил он.

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Якимкин добавил, что ВС РФ уничтожили артиллерийские орудия, минометный расчет, пункт боепитания и радиолокационную станцию. Кроме того, бойцы сорвали попытку применения тактического резерва бригады украинских боевиков возле Купянска.

ВСУ потеряли на Купянском направлении за сутки до 160 бойцов, сообщали ранее в МО РФ. Группировка «Запад» улучшила свои позиции.

Украинская армия шесть раз пыталась контратаковать российский бойцов, но получила отпор — подразделения ВСУ потеряли под поселками Новоселовское и Петропавловка свыше 40 бойцов.

Западные СМИ назвали главной проблемой ВСУ нехватку личного состава. Помощь Запада — бесполезна, если на Украине не останется мужчин, готовых пойти на фронт, уверены аналитики.