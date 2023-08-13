13 августа 2023, 08:26
Российские штурмовики захватили два опорных пункта ВСУ на Купянском направлении
Российские штурмовые группы захватили два опорных пункта и три наблюдательных поста ВСУ на Купянском направлении, рассказал ТАСС начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский. Кроме того, российские силы разгромили два взвода пехоты в районе Ольшаны.
Украинские боевики предприняли две контратаки силами двух бригад — механизированной и воздушно-десантной — в районе Синьковки и урочища Маньковка. ВС России отразили обе атаки, а армия противника потеряла до взвода живой силы.
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Помимо этого, по опорному пункту подразделений механизированной бригады ВСУ возле Синьковки ударили тяжелыми огнеметными системами. Также российское разведывательно-ударное подразделение уничтожило польскую САУ Krab в районе балки Шевцов Яр, применив барражирующий боеприпас «Ланцет».
ВС России продемонстрировали успехи и в районе населенного пункта Новоселовское, где противник провел две атаки штурмовыми группами двух отдельных механизированных бригад. Артиллерия группировки «Запад» нанесла противнику огневое поражение. Здесь ВСУ также потеряли до взвода живой силы.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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