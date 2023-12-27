27 декабря 2023, 15:22
Российские штурмовики взяли важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
РИА «Новости»: ВС России взяли важный опорный пункт ВСУ на Донецком направлении
Российские штурмовики 20-й мотострелковой дивизии взяли под контроль стратегически важный опорный пункт Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщил источник РИА «Новости» в группировке войск «Юг».
Бойцы ВС РФ вели наступление при интенсивных атаках со стороны противника. Российским войскам удалось вплотную подступить к опорному пункту врага, где находились четверо военнослужащих ВСУ. Благодаря грамотным действиям ВС России взяли в плен одного украинского бойца, еще двух уничтожили и одного ранили.
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Также удалось захватить крупный арсенал поставленного Западом вооружения, в том числе противотанковые ракетные комплексы NLAW и пять ПТРК Javelin. Российские бойцы нашли боеприпасы к стрелковому оружию, шведские ручные гранатометы АТ-4, иностранные противогазы и средства наблюдения и связи.
«Нечастая история — захваченный опорник, и все трофеи удалось „зафиксировать“, теперь в этом районе более-менее спокойно», — рассказал собеседник агентства.
Минобороны сообщило, что бойцам ВС России удалось отразить две атаки ВСУ на Донецком направлении. Противник лишился до 280 военнослужащих, трех автомобилей и двух бронетранспортеров.
Минобороны РФ
ВСУ
Россия
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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