01 марта 2024, 07:57
Российские штурмовики уничтожили опорный пункт ВСУ под Авдеевкой
Минобороны: Су-25 ВКС России ударили по позициям ВСУ под Авдеевкой
Штурмовики Су-25 Воздушно-комических сил России уничтожили опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
«Экипажи штурмовиков Су-25 ВКС России, выполняющие боевые задачи в интересах группировки войск „Центр“, нанесли ракетный удар по опорному пункту ВСУ на Авдеевском направлении», — указали в оборонном ведомстве.
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Летчики штурмовиков в составе боевых пар получили координаты противника и ударили 80-миллиметровыми неуправляемыми ракетами С-8 по опорному пункту Вооруженных сил Украины.
Экипаж выполнил маневр кабрирования, чтобы задать определенный угол для выпуска снарядов. После выпуска тепловых ловушек летчики вернулись на аэродром базирования для подготовки к следующему вылету, добавили в министерстве.
Также российские силы поразили опорные пункты ВСУ на Донецком направлении. Для этого отечественные экипажи штурмовиков использовали ракеты С-13 «Тулумбас».
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