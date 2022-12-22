Спецоперация 22 декабря 2022, 09:49 Российские штурмовики ударили по скрытым позициям ВСУ Минобороны России показало, как штурмовики Су-25 уничтожили укрепленные боевые позиции ВСУ РИА «Новости»

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Маскировка не помогла Вооруженным силам Украины уберечь свои позиции. Штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России уничтожили их. Видео Минобороны России показал телеканал «Звезда».

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Разведчики вычислили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронетехнику ВСУ в зоне проведения спецоперации. Штурмовики Су-25 «Грачи» вылетели, чтобы их уничтожить. Они выпустили ракеты парами с малых высот, разведка подтвердила попадание. После этого экипажи вернулись на аэродром, где инженерно-техническая служба подготовила их к новому заданию.

В Минобороны России рассказали, что Су-25 уничтожают небольшие объекты на земле в любое время суток независимо от того, движутся они или стоят на месте. Кроме того, они способны бить по малоскоростным воздушным целям. Эти штурмовики развивают скорость до 950 километров в час и с максимальной боевой нагрузкой могут летать на расстояние до 1250 километров.