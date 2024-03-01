Спецоперация 01 марта 2024, 08:44 Российские штурмовики Су-25 атаковали позиции ВСУ под Авдеевкой Су-25 ВКС России нанесли удар по украинским позициям под Авдеевкой

Читать 360tv в

Летчики штурмовиков Су-25 ВКС России атаковали опорный пункт ВСУ на Авдеевском направлении. Пилоты выполняли задачи в интересах группировки «Центр». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В оборонном ведомстве пояснили, что экипажи Су-25 получили координаты цели и на скорости около 900 километров в час приблизились к линии боевого соприкосновения. Там они ударили по пункту ВСУ ракетами С-8 калибра 80 миллиметров. После стрельбы они выполнили противоракетный маневр и вернулись на базу.

Реклама

Российские военнослужащие освободили Авдеевку и продолжают улучшать позиции на этом направлении, отбрасывая бойцов ВСУ. Глава ДНР Денис Пушилин заявил ранее, что смотрит на ситуацию с оптимизмом. Процесс освобождения территорий Республики продолжается, подчеркнул он.