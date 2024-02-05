Спецоперация 05 февраля 2024, 09:19 Российские штурмовики поразили украинские позиции на Донецком направлении Минобороны: российские Су-25 поразили позиции ВСУ под Донецком

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Отечественные штурмовики Су-25 ударили ракетами по опорным пунктам и скоплениям живой силы Вооруженных сил Украины на Донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на Донецком направлении», — указали в пресс-службе оборонного ведомства.

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После ударов штурмовики исполнили противоракетный маневр. Затем Су-25 выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. Пилот с позывным Фермер отметил, что экипаж получил задачу по атаке на взводный опорный пункт ВСУ. Ее выполняли с помощью неуправляемых авиационных ракет с кабрирования.

«Вышли в район цели, установили заданный режим, выполнили атаку», — подчеркнул он.

Цель поразили на 100%, добавил Фермер.

Российские «Солнцепеки» ликвидировали замаскированные укрепленные позиции ВСУ на правом берегу Днепра. Также отечественные экипажи ликвидировали пункты временной дислокации противника.