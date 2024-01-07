Спецоперация 07 января 2024, 02:11 Российские штурмовики гранатами уничтожили расчет ВСУ в блиндаже Минобороны: штурмовики гранатами уничтожили расчет ВСУ в блиндаже РИА «Новости»

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Российские военнослужащие гранатами уничтожили находящийся в блиндаже расчет ВСУ. О подвигах военных в зоне специальной военной операции рассказали в Минобороны. Об этом написали «Известия».

Одним из отличившихся бойцов стал командир отделения сержант Владислав Сидоров. Он руководил группой штурмовиков при зачистке лесополосы на окраине одного из поселков. Группа скрытно подобралась к позиции противника и блокировала выход из укрепленных блиндажей. Бойцам ВСУ предложили сдаться, но они открыли огонь по российским военным. Тогда Сидоров забрался на крышу блиндажа и закинул гранаты в отверстия для стрельбы.

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«Благодаря хладнокровию, решительности и проявленной смекалке сержанта Владислава Сидорова подразделение российских войск значительно продвинулось вперед и взяло под контроль ключевые позиции», — сообщили в Минобороны.

Другой отличившийся боец — рядовой Дмитрий Ломакин, который обнаружил БПЛА противника на подлете к позициям российский войск и вывел его из строя с помощью антидронового ружья. При падении дрон взорвался. Российские военные оперативно сменили позиции, после чего по их прежнему месту нахождения ударила вражеская артиллерия.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные с помощью беспилотников поразили пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Донецк» в районе Красноармейска в ДНР.