Российские саперы разминировали укрепрайон ВСУ в районе ТЭС в ЛНР

Специалисты инженерных войск Вооруженных сил России разминировали территорию крупного укрепрайона ВСУ, который располагался вблизи ТЭС в освобожденном городе Счастье (ЛНР).

Видеозапись обезвреживания и уничтожения обнаруженных мин опубликовало Министерство обороны РФ.

В ведомстве отметили, что территория ТЭС и прилегающие к ней участки местности украинские военные заминировали при отступлении. При этом они использовали противотанковые и противопехотные мины.

Российские саперы обнаружили на бывших позициях ВСУ в блиндажах систему дистанционного подрыва мин. Военнослужащие ВС РФ обезвредили десятки растяжек и ловушек.

«Все найденные неизвлекаемые взрывоопасные предметы уничтожались саперами на месте», — говорится в сообщении ведомства.

Российские специалисты с начала работы по гуманитарному разминированию объектов гражданской инфраструктуры на территории ЛНР обследовали около 50 гектаров территории. Они обезвредили свыше 500 взрывоопасных предметов.

Украинские военные при отступлении в Донбассе оставили около населенных пунктов большое количество противопехотных мин. Сейчас российские саперы занимаются их обезвреживанием. Работа одного из них была показана на видео.