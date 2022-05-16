Российские саперы разминировали укрепрайон украинских силовиков в Счастье

Саперы ВС РФ разминировали укрепрайон украинских силовиков в районе Луганской (Счастьинской) ТЭС. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Территория ТЭС и прилегающие к ней участки местности, в том числе фортификационные сооружения, были заминированы при отходе украинских войск. Для этого использовались противотанковые и противопехотные мины. Российские саперы обнаружили на бывших позициях ВСУ в блиндажах систему дистанционного подрыва мин, а также обезвредили десятки ловушек и растяжек. Неизвлекаемые взрывоопасные предметы уничтожались на месте.

Работа саперов попала на видео.

Ранее появились кадры с запрещенными противопехотными минами, которые оставили около населенных пунктов украинские военные при отступлении в Донбассе. Мины расположили даже в местах, где гуляют дети. Их обезвреживанием занялись российские саперы. Одна из обнаруженных мин была фугасной — наступив на нее, можно лишиться половины ноги.