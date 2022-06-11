Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров земли в Донбассе

Российские саперы разминировали почти три тысячи гектаров земли в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов. Всего проверено 2987,87 гектаров», — сказал Мизинцев во время брифинга.

Он добавил, что за сутки российские бойцы разминировали 21,45 гектаров земли. Также они проверили 35 зданий, в числе которых были 13 социально значимых объектов. Разминирования провели на одном мосту и 9,64 километрах дорог.

«Обнаружено и обезврежено 18 065 взрывоопасных предметов, в том числе за сутки — 522», — уточнил начальник центра.

Как отметил Мизинцев, из-за высокой минной опасности и угрозы обстрела из шести портов Украины не могут выйти 70 иностранных судов из 16 государств. Речь идет о портах Херсона, Николаева, Черноморска, Очакова, Одессы и Южного.