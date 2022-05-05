Российские саперы разминировали пляжи в Херсонской области

5Саперы из России сделали побережье в Херсонской области безопасным — они обезвредили все мины. Их оставили украинские силы, опасаясь российского десанта с воды.

«Мины, которые были установлены, были с тротилом, хорошо замаскированы и устанавливались на глубину до семи метров», — рассказал телеканалу «Звезда» сотрудник Росгвардии.

Огневые позиции украинских военных находились прямо около воды. Здесь же они оставили технику, которая была нужна для установки мин.

Росгвардеец Роман сообщил, что установленные на глубине до семи метров мины имели заряд тротила, они были хорошо замаскированы. По его словам, саперная группа нашла и уничтожила около 70 мин.

Российские военнослужащие также обнаружили два плавательных транспортера, с помощью которых проводилось минирование. Один из них уничтожили, второй — оставили при отступлении.