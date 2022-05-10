10 мая 2022, 17:34
Российские саперы разминировали Каменку в Харьковской области
Минобороны сообщило об успешном разминировании Каменки в Харьковской области
Российские саперы завершили гуманитарное разминирование в поселке Каменка Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.
«Специалисты обнаружили противопехотные и противотанковые мины, артиллерийские и танковые снаряды», — говорится в сообщении ведомства.
Улицы, дороги и окрестности населенного пункта заминировали перед своим отступлением украинские националисты.
Утром 10 мая на брифинге представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили около 120 националистов во время наступления на их позиции в населенном пункте Попасная в Луганской Народной Республике.
Ранее российские саперы разминировали пляжи в Херсонской области.