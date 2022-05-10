Российские саперы разминировали Каменку в Харьковской области

Российские саперы завершили гуманитарное разминирование в поселке Каменка Изюмского района Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России.

«Специалисты обнаружили противопехотные и противотанковые мины, артиллерийские и танковые снаряды», — говорится в сообщении ведомства.

Улицы, дороги и окрестности населенного пункта заминировали перед своим отступлением украинские националисты.

Утром 10 мая на брифинге представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что за прошедшие сутки ВС РФ уничтожили около 120 националистов во время наступления на их позиции в населенном пункте Попасная в Луганской Народной Республике.

Ранее российские саперы разминировали пляжи в Херсонской области.