01 июля 2022, 10:21
Российские саперы рассказали о сложностях разминирования улиц и домов в Мариуполе
Российские военные саперы приступили к разминированию улиц и жилых домов в Мариуполе. По их словам, сложности существуют в том, что многие из снарядов залегают в коллекторных люках. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».
Недавно был найден пусковой порох — заряд, который используется в минометах для увеличения дальности полета боеприпаса.
«Под боеприпасом может быть мина-сюрприз, мина-ловушка. Так что все может завершиться трагично. Поэтому боеприпас обязательно нужно сдергивать кошкой», — рассказал один из командиров саперной группы.
Все находки взрываются на специальном полигоне, поскольку делать это вблизи жилых домов строго запрещено.