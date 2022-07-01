Российские саперы рассказали о сложностях разминирования улиц и домов в Мариуполе

Российские военные саперы приступили к разминированию улиц и жилых домов в Мариуполе. По их словам, сложности существуют в том, что многие из снарядов залегают в коллекторных люках. Об этом написал сайт телеканала «Звезда».

Недавно был найден пусковой порох — заряд, который используется в минометах для увеличения дальности полета боеприпаса.

«Под боеприпасом может быть мина-сюрприз, мина-ловушка. Так что все может завершиться трагично. Поэтому боеприпас обязательно нужно сдергивать кошкой», — рассказал один из командиров саперной группы.

Все находки взрываются на специальном полигоне, поскольку делать это вблизи жилых домов строго запрещено.