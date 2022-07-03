Российские саперы обезвредили почти 45 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

Отряды разминирования вооруженных сил России и МЧС с начала спецоперации на Украине обнаружили и обезвредили 44 758 взрывоопасных предметов на территории Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Всего проверено: 3 704,08 гектара территории, 35 зданий (из них 13 социально значимых объектов); два моста и 9,64 километра дорог. Обнаружено и обезврежено 44 758 взрывоопасных предметов», — уточнил Мизинцев.

На территорию Донбасса продолжают поступать гуманитарные грузы из России. Более 2,1 тысячи тонн гумпомощи отправили в ЛНР и ДНР из Подмосковья. Гумпомощь собирают в ресурсных центрах региона, вузах, школах, муниципальных общественных палатах.