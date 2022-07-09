Российские саперы обезвредили более 52 тысяч взрывоопасных предметов в Донбассе

Российские саперы обезвредили более 52 тысяч взрывоопасных предметов в Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«Обнаружено и обезврежено 52 128 взрывоопасных предметов», — заявил Мизинцев.

Он уточнил, что всего российские специалисты проверили более 3824 гектара территории. Работы проводили в 35 зданиях, из которых 13 являются социально значимыми объектами. Также саперы обезвредили два моста и 9,64 километра дорог.

Территории ДНР и ЛНР от взрывоопасных предметов отчищают отряды разминирования ВС РФ и МЧС России. Еще они продолжают разминировать территорий освобожденных населенных пунктов в Харьковской области.

Ранее начальник центра сообщил, что украинские боевики и иностранные наемники расположились в здании школы в селе Виры Сумской области. Рядом с учебным заведением они разместили военную технику и артиллерию. Классы боевики и наемники используют в качестве зон отдыха, а также складов для вооружения и боеприпасов.