Военные саперы и специалисты МЧС России продолжают работу по разминированию территорий Донецкой и Луганской народных республик. Всего с начала специальной операции они обезвредили 46 379 взрывоопасных предметов. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Он уточнил, что всего отряды разминирования проверили 2 726 гектаров земельных участков, 35 зданий, из которых 13 входят в социально-значимые объекты, два моста и 9,64 километра дорог.

Украинские боевики продолжают закладывать новые порции взрывчатки под важные объекты инфраструктуры.

Мизинцев уточнил, что по последним данным, националисты готовят подрывы мостов в городе Белополье Сумской области для новой попытки необоснованного обвинения российских войск в неизбирательных ударах.