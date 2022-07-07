Российские саперы нашли в Донбассе почти 48,7 тысячи взрывоопасных предметов

Специалисты МЧС России и Вооруженных сил РФ нашли и обезвредили в Донбассе почти 48,7 тысячи взрывоопасных предметов на площади 3,7 тысячи гектаров, сообщил ТАСС.

«Отряды разминирования Вооруженных сил Российской Федерации и МЧС России выполняют задачи по очистке территории Донецкой и Луганской народных республик от взрывоопасных предметов», — сказал журналистам начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

С начала спецоперации спасатели проверили 3 760,44 гектара территории, 35 зданий, в том числе 13 социально значимых объектов, два моста и 9,64 километра дорог. Они обезвредили 48 694 взрывоопасных предмета.

Боец ДНР рассказал, что при отступлении ВСУ минировали буквально все — от полей и дворов жилых домов до детских площадок и пачек от сигарет. В Мариуполе они оставляли под боеприпасами мины-ловушки.