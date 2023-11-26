Спецоперация 26 ноября 2023, 13:39 Российские саперы начали обезвреживать натовские мины на Запорожском направлении Командир Сварог сказал, что саперы обезвреживают мины НАТО в Запорожской области РИА «Новости»

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Российские инженерные подразделения приступили к обезвреживанию дистанционных мин НАТО рядом с населенным пунктом Новопрокоповка в Запорожской области. Об этом РИА «Новости» рассказал командир саперного взвода с позывным Сварог.

По его словам, мины установили украинские боевики по способу дистанционного минирования. Этот фактор мешал российским частям оперативно перемещаться в случае атаки со стороны националистов.

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«Такие мины реагируют на радиостанции и металл, их ставят дистанционно. Мы получили приказ выдвинуться в район Новопрокоповки и обезвредить мины, оперативно сработать. Работу выполнили, несмотря на беспокоящий огонь противника. Мины на участке обезвредили», — добавил военный.

Российский сапер с позывным Рахматулла отмечал, что ВСУ начали использовать мины на основе термобарического боеприпаса, которые реагируют на движение. Он подчеркнул, что бойцы уже привыкли к таким снарядам и научились противодействовать.