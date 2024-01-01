01 января 2024, 07:19
Российские самолеты поразили технику ВСУ на Краснолиманском направлении
Минобороны: российские Су-25 поразили технику ВСУ на Краснолиманском направлении
Российские военные самолеты Су-25 нанесли огневое поражение легкобронированной технике и живой силе ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
«Выполнили поставленную боевую задачу по уничтожению в районе сосредоточения легкобронированной техники и живой силы противника», — заявили в Минобороны.
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В ведомстве отметили, что полет выполнили с противодействием радиоэлектронных средств ВСУ.
«Задачу выполнили с хорошим качеством. В соответствии с докладом авиационного наводчика, назначенные цели оказались поражены», — добавили в пресс-службе.
Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении склада горюче-смазочных материалов и двух украинских орудий под Харьковом. Кроме того, ВСУ лишились двух бронированных автомобилей, немецкого танка Leopard-2 и до 120 человек живой силы.
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