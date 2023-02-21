21 февраля 2023, 15:08
Российские самоходные гаубицы «Акации» нанесли удары по украинским укреплениям в Марьинке
Российские самоходные гаубицы «Акации» наносят удары по украинской бронетехнике, укреплениям и артиллерии в Марьинке. «Звезда» рассказала о работе вооружения.
Сейчас в направлении Марьинки ведутся серьезные бои. Среди российского вооружения — «Акации». Благодаря ним штурмовые группы прокладывают путь.
Реклама
Ранее гаубицы использовали на Херсонском направлении. Теперь же они наносят удары на переднем крае и в глубине обороны.
Реклама
В обслуживании техники принимают участие как опытные военные, так и мобилизованные солдаты.
Оружие
Отношения России и Украины
Реклама
Реклама