Спецоперация 21 февраля 2023, 15:08 Российские самоходные гаубицы «Акации» нанесли удары по украинским укреплениям в Марьинке

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Российские самоходные гаубицы «Акации» наносят удары по украинской бронетехнике, укреплениям и артиллерии в Марьинке. «Звезда» рассказала о работе вооружения.

Сейчас в направлении Марьинки ведутся серьезные бои. Среди российского вооружения — «Акации». Благодаря ним штурмовые группы прокладывают путь.

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Ранее гаубицы использовали на Херсонском направлении. Теперь же они наносят удары на переднем крае и в глубине обороны.

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В обслуживании техники принимают участие как опытные военные, так и мобилизованные солдаты.

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