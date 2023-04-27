Спецоперация 27 апреля 2023, 23:03 Российские разведчики захватили бронетранспортер M113 на Донецком направлении Разведчики ВС России отвоевали американский бронетранспортер M113 у ВСУ YouTube

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Российские разведчики отвоевали американский бронетранспортер M113 во время боя на Донецком направлении. Об этом РИА «Новости» рассказал доброволец с позывным Ганс.

Разведчик сообщил, что боевую машину обнаружили в ходе ночного штурма. После применения гранатомета у бронетранспортера повредилась гусеница.

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«Экипаж выпрыгнул и попытался убежать, но был уничтожен. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это М113, — сказал боец.

По его словам, теперь трофейная машина будет использоваться против ВСУ. Российские военнослужащие уже начали ее ремонтировать: они «натянули гусеницу и занимаются мотором».

Американские бронетранспортеры состоят на вооружении США с 1960-х годов. Эту технику используют в основном на вспомогательных ролях. Бронетранспортеры М113 поступили на Украины из рядом национальной гвардии сразу нескольких штатов.

По данным Минобороны, за сутки российские бойцы ликвидировали на Донецком направлении более 400 украинских военнослужащих и наемников. Также ВСУ лишились шести боевых бронированных машин, двух боевых машин пехоты, самоходной артиллерийской установки «Гвоздика», гаубиц Д-30 и Д-20.