Спецоперация 15 декабря 2023, 07:58 Российские разведчики уничтожили машину с командным составом ВСУ Минобороны: ВС России уничтожили машину с командирами ВСУ РИА «Новости»

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Бойцы группировки войск «Запад» ликвидировали автомобиль Вооруженных сил Украины, в котором находился командный состав ВСУ. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

«Расчет 120-миллиметрового миномета „Сани“ разведывательного подразделения группировки войск „Запад“ уничтожил бронеавтомобиль с командным составом ВСУ на купянском направлении», — указали в оборонном ведомстве.

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По данным Минобороны, российские разведчики получили данные о прибытии в зону боевых действий командиров одного из подразделений ВСУ. Дроны зафиксировали передвижение автомобиля с украинскими офицерами.

Расчет «Сани» занял огневую позицию и после корректировки ликвидировал бронеавтомобиль с командованием противника.

Украинский пленный Иван Матвиенко рассказывал о массовой гибели солдат ВСУ во время так называемого контрнаступа около села Работино в Запорожской области. Он сообщил, что выжили всего пять человек из 48 его подразделения.