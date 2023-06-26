Спецоперация 26 июня 2023, 04:44 Российские разведчики уничтожили американский БТР на Донецком направлении РИА «Новости»: российские разведчики уничтожили американский БТР M113 под Артемовском РИА «Новости»

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Российские разведчики уничтожили американский бронетранспортер M113. Машина перевозила боеприпасы и группу пехоты ВСУ. Как сообщил разведчик 150-й мотострелковой дивизии Южной группировки войск ВС России в комментарии РИА «Новости», это произошло на Донецком направлении.

Боевую машину противника обнаружили в ходе ночного дежурства. Российские силы уничтожили ее прямым попаданием из ПТУР. Позже при ближайшем рассмотрении выяснилось, что уничтожен БТР американского производства.

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«Дежурим: смотрим, высекаем цель, уничтожаем противника <…> Вчера уничтожили БТР М113 расчетом ПТУР, сегодня сделали облет и подтвердили, что уничтожили цель», — сообщил разведчик.

Бронетранспортер следовал в строну Ивановского, отметил российский военный. Машина намеревалась подвезти боеприпасы.

«На нашем счету эта восьмая цель», — добавил разведчик.

Ранее российские военные уничтожили склад боеприпасов 110-й украинской механизированной бригады в ДНР. Это случилось в районе населенного пункта Авдеевка. Также на Донецком направлении Южная группировка войск отразила 10 атак украинских боевиков.