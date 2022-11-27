27 ноября 2022, 17:47
Российские разведчики перехватили украинский дрон на Краснолиманском направлении
Военкоры «Русской весны» сообщили о пойманном группировкой «О» дроне ВСУ
Украинский беспилотник принудительно посадили на Краснолиманском направлении. Как сообщили авторы Telegram-канала «Военкоры „Русской весны“», поимку дрона совершили разведчики группировки «О» армии России.
Пойманный при помощи средств радиоэлектронной борьбы беспилотник «Фурия» украинские боевики использовали для изучения позиций российских войск в Донбассе.
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Обычно выпущенные ВСУ дроны уничтожают при помощи средств противовоздушной обороны. Но в таких случаях речь идет об ударных БПЛА.
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В минувшую субботу, 26 ноября, официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил о трех сбитых беспилотниках в Херсонской области, а также о четырех перехваченных снарядах HIMARS.
Специальная военная операция РФ на Украине
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