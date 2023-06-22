22 июня 2023, 09:42
Российские разведчики отразили 30 атак БПЛА за одно утро
Командир Верди рассказал об отражении атаки 30 дронов ВСУ за утро
Разведывательная группа Восточного военного округа отразила атаки украинских беспилотников. Об этом командир отряда разведчиков с позывным Верди сообщил телеканалу «Звезда».
Боевики выпустили дроны, оборудованные для сброса боеприпасов. Командир отряда разведчиков рассказал, как российские бойцы «укрывались и по ним [беспилотникам] отстреливали».
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В общей сложности российские солдаты отразили до 30 атак боевиков ВСУ. Разведчикам помогали мотострелки.
«И был открытый бой, стрелковый. Мы отразили его и противник отступил к себе на опорный пункт», — пояснил командир с позывным Верди.
Он отметил, что вражеский польский миномет подключился к бою ненадолго. Российские бойцы направили в его сторону огонь, пока установка не прекратила работу.
Ранее боец ВС России мешком с продуктами сбил вражеский дрон-камикадзе в зоне спецоперации.
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