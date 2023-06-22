Спецоперация 22 июня 2023, 09:42 Российские разведчики отразили 30 атак БПЛА за одно утро Командир Верди рассказал об отражении атаки 30 дронов ВСУ за утро РИА «Новости»

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Разведывательная группа Восточного военного округа отразила атаки украинских беспилотников. Об этом командир отряда разведчиков с позывным Верди сообщил телеканалу «Звезда».

Боевики выпустили дроны, оборудованные для сброса боеприпасов. Командир отряда разведчиков рассказал, как российские бойцы «укрывались и по ним [беспилотникам] отстреливали».

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В общей сложности российские солдаты отразили до 30 атак боевиков ВСУ. Разведчикам помогали мотострелки.

«И был открытый бой, стрелковый. Мы отразили его и противник отступил к себе на опорный пункт», — пояснил командир с позывным Верди.

Он отметил, что вражеский польский миномет подключился к бою ненадолго. Российские бойцы направили в его сторону огонь, пока установка не прекратила работу.

Ранее боец ВС России мешком с продуктами сбил вражеский дрон-камикадзе в зоне спецоперации.