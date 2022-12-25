Спецоперация 25 декабря 2022, 05:58 Российские разведчики нанесли удар по окопам ВСУ на Купянском направлении Разведчики ВС РФ нанесли удар по ВСУ на оборудованных позициях на Купянском направлении РИА «Новости»

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Разведчики шестой армии ВС России Западного военного округа нанесли удар по скоплению украинских войск на оборудованных позициях, которые были обнаружены в лесополосе на Купянском направлении. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на своего корреспондента.

Украинские окопы с помощью дрона обнаружил окопов разведчик с позывным «Горелый». После этого он передал координаты расчету АГС.

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«Вот сейчас, к примеру, полетели до окопчика, у нас есть связь с расчетом, который уже готов, сейчас мы будем <...> корректировать. Наш расчет АГС. Точки у нас уже найдены», — привело агентство слова разведчика.

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Российские военные сразу нанесли удар по противнику.

Подразделения российских войск ведут успешные боевые действия против ВСУ под Артемовском в ДНР. Они уверенно выбивают противника из укрепрайонов. Для поражения противника российские военнослужащие используют все имеющиеся средства.

Среди украинской армии наблюдаются колоссальные потери, поэтому она находится в уязвимой позиции, заявил американский генерал Барри Маккеффри. По его словам, ЗРК Patriot, которые США отправят Киеву, не сможет помочь Украине изменить ситуацию «на земле». Российская армия, как добавил Маккеффри, значительно превосходит ВСУ в авиации и артиллерии.