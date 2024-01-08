Спецоперация 08 января 2024, 04:33 Российские разведчики «Фаготом» уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ Минобороны: разведчики уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ РИА «Новости»

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Российские разведчики группировки войск «Запад» уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении. Об этом сообщили в Минобороны, передало РИА «Новости».

По информации министерства, военные обнаружили командно-наблюдательный пункт с беспилотного летательного аппарата.

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«Меньше минуты понадобилось бойцам, чтобы развернуть и навести ПТРК, точным выстрелом командно-наблюдательный пункт противника был поражен», — рассказали в ведомстве

В момент удара в пункте находились как минимум трое украинских военных. Результат атаки российские военные также зафиксировали при помощи беспилотника.

Ранее Минобороны сообщило о танковой дуэли на линии боевого соприкосновения, в ходе которой российский экипаж уничтожил одну боевую машину ВСУ и серьезно повредил еще одну.