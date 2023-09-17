Спецоперация 17 сентября 2023, 21:49 Российские разведчики атаковали тыловые позиции ВСУ под Харьковом Разведчик ВС РФ заявил о налете на один из опорных пунктов ВСУ под Харьковом РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские военные атаковали один из опорных пунктов ВСУ. Налет под Харьковом провели шесть разведчиков первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск. Об этом сообщил участвовавший в операции российский разведчик РИА «Новости».

Разведчики захватили центральный опорный пункт на одном направлении из трех — на Харьковском. Он находился южнее между другими опорными пунктами на 700 метров и севернее аналогично 700 метров, указал командир подразделения.

Реклама

Он отметил, что российские военные проводили разведку маршрутов, просчитывали варианты возможного движения и запускали коптеры.

«Выбрали самый наглый, дерзкий маршрут по открытому участку местности, непосредственно перед самой задачей выдвинулись ночью на исходную точку», — добавил военный.

ВС России поразили ракетным ударом цеха бронетанкового завода в районе Харькова. Там, как уточнили в Минобороны РФ, осуществлялись ремонт и восстановление бронетехники ВСУ. Оперативно-тактическая и армейская авиация при взаимодействии с ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки поразила живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах проведения СВО.