17 сентября 2023, 21:49
Российские разведчики атаковали тыловые позиции ВСУ под Харьковом
Разведчик ВС РФ заявил о налете на один из опорных пунктов ВСУ под Харьковом
Российские военные атаковали один из опорных пунктов ВСУ. Налет под Харьковом провели шесть разведчиков первой гвардейской танковой армии Западной группировки войск. Об этом сообщил участвовавший в операции российский разведчик РИА «Новости».
Разведчики захватили центральный опорный пункт на одном направлении из трех — на Харьковском. Он находился южнее между другими опорными пунктами на 700 метров и севернее аналогично 700 метров, указал командир подразделения.
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Он отметил, что российские военные проводили разведку маршрутов, просчитывали варианты возможного движения и запускали коптеры.
«Выбрали самый наглый, дерзкий маршрут по открытому участку местности, непосредственно перед самой задачей выдвинулись ночью на исходную точку», — добавил военный.
ВС России поразили ракетным ударом цеха бронетанкового завода в районе Харькова. Там, как уточнили в Минобороны РФ, осуществлялись ремонт и восстановление бронетехники ВСУ. Оперативно-тактическая и армейская авиация при взаимодействии с ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России за сутки поразила живую силу и военную технику ВСУ в 114 районах проведения СВО.
ВСУ
Специальная военная операция РФ на Украине
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