Российские расчеты зенитной ракетной системы «Фаворит» сбили беспилотники ВСУ

Военным удалось сбить в ходе спецоперации ударные украинские беспилотники Bayraktar TB2. В этом им помогли расчеты зенитной ракетной системы С-300ПМ2 «Фаворит». Их работу показало на видео Минобороны РФ.

Во время боевого дежурства бойцы засекли в небе объекты противника. Они выяснили, что это ударные беспилотники ВСУ. Их выследили, сопроводили и уничтожили.

Зенитная ракетная система С-300ПМ2 «Фаворит» используется для ударов по современным и перспективным самолетам, стратегическим крылатым, тактическим и оперативно-тактическим баллистическим ракетам и другим объектам с воздуха. Командир зенитно-ракетного дивизиона Сергей рассказал, что в этой модификации выгодно увеличилась чувствительность и отказоустойчивость «Фаворита». Он может сопровождать одновременно до шести целей и наводить по ним до 12 ракет.

«Основная задача — обнаружить цель на высоте от 10 до тысячи метров, передать информацию в командный пункт и обезопасить комплекс. Техника не подводила и подведет, я в этом уверен», — рассказал в свою очередь начальник отделения радиолокационной разведки Артем.