Спецоперация 08 мая 2023, 03:18 Российские ракеты разрушили мост в Одессе, не дав ВСУ перебросить технику в зону СВО «РВ»: ракетный удар ВС РФ разрушил мост и аэродром Школьный в Одессе РИА «Новости»

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Российские военные в ночь на понедельник нанесли ракетные удары по военным объектам в Одессе. Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны». Главная цель нашей армии — не дать противнику перебросить войска и технику в зону СВО.

«Ракетный удар наносится по мостам, цель — подорвать логистику ВСУ для переброски войск», — написали авторы канала.

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В результате работы наших военных пострадал не только мост, но также аэродром Школьный и скопление военной техники ВСУ.

Ранее украинские издания сообщили, что в Одессе прогремело несколько взрывов. В области объявили воздушную тревогу. Очевидцы сообщали о начавшихся пожарах и мощном зареве над морем. Накануне, в ночь на 7 мая, в городе также слышали звуки взрывов.