Российские ракеты подбили украинский вертолет Ми-24

Пусковую установку зенитного ракетного комплекс «Бук-М1», а также украинский вертолет Ми-24 уничтожили российские войска в районе города Чугуев Харьковской области. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что воздушные ракеты в течение дня поразили 38 военных объектов Украины. В том числе 20 взводных опорных пунктов, радиолокационную станцию, склад с горючим, а также 11 мест скопления боевой техники и силы противника.

Авиация нанесла удары по пяти взводным опорным пунктам, четырем складам с оружием, боеприпасами и горючим, а также по 13 районам сосредоточения военной техники.

«Артиллерийские подразделения поразили пять пунктов управления, 13 опорных пунктов, 64 района сосредоточения живой силы и военной техники, а также семь позиций артиллерии», — перечислил Конашенков.

Он добавил, что в результате уничтожены более 200 украинских боевиков и 32 единицы бронетехники и военных машин.

Российские средства противовоздушной обороны подбили шесть украинских беспилотников, ракеты «Точка-У», выпущенные по Изюму, Новой Дмитровке и Сухой Каменке, а также снаряды реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе села Топольское.

Всего с начала проведения специальной операции украинская армия лишилась 142 самолетов, 112 вертолетов, 640 беспилотников, 279 зенитно-ракетных комплексов, 2646 танков и бронированных машин, 305 единиц реактивных систем залпового огня, 1184 артиллерийских орудия и миномета, а также 2475 единиц военной автомобильной техники.