Спецоперация 31 марта 2023, 00:08 Российские ракеты «Кинжал» уничтожили бункер с десятками офицеров НАТО Pronews: гиперзвуковые ракеты «Кинжал» ударами возмездия уничтожили сотни офицеров НАТО РИА «Новости»

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Результаты ударов гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» Воздушно-космических сил (ВКС) России по центру связи НАТО во Львовской области показал греческий новостной портал Pronews. По словам его источников, штаб с иностранными офицерами находился в подземном бункере, но это никого не спасло.

Как выяснили журналисты, ракетный удар российские войска нанесли в начале марта. Он стал настоящей катастрофой для действующих на Украине сил Альянса: погибли до 200 офицеров, которые занимались разработкой главных операций НАТО.

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Редакция отметила, что из-под завалов достали только 40 тел. Остальные так и остались под землей. Среди погибших оказались британцы, поляки и американцы.

Представитель ВСУ в беседе с журналистами заявил, что это первый случай с начала проведения спецоперации, чтобы российская армия использовала сразу столь разные типы ракет. По его словам, на бункер упали не менее шести «Кинжалов».

Минобороны России 9 марта сообщило, что нанесло по Украине удар возмездия в ответ на террористическую атаку в Брянской области. В ведомстве уточнили, что для поражения целей использовали гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Под ударами оказались ключевые элементы военной инфраструктуры, в том числе предприятия ОПК и обеспечивающие их энергией объекты.