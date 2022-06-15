Российская армия в ходе спецоперации по освобождению Донбасса активно использует новейшие разработки отечественного вооружения. О некоторых из них рассказали военный журналист, заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко и военный историк, директор музея войск ПВО в поселке Заря городского округа Балашиха Юрий Кнутов.

Далее — прямая речь собеседника «360» Алексея Борзенко.

Ракета «Калибр»

Российская армия применяет в боевой операции ракеты «Калибр». Это очень удачная российская крылатая ракета. Ее запускают с корабля, с земли, с самолета. Можно сказать, что она проста в изготовлении, если сравнивать с другими более или менее похожими на нее ракетами. Она не столь дорогостоящая. Если Tomahawk Block IV стоит где-то 1,5 миллиона долларов, то «Калибр» — в четыре-пять раз дешевле. Дальность полета — 2500 километров, боевая часть — 400 килограммов.

Источник фото: Минобороны РФ

Впервые о «Калибрах» заговорили после 7 сентября 2015 года, когда с малых ракетных кораблей в Каспийском море — а вы знаете, что Каспийское море неглубокое, и туда не могут заходить большие корабли — нанесли удар 26 ракетами по зоне расположения террористов в Сирии. Причем все ракеты достигли своей точки назначения.

Если говорить о точности, то производители ракеты говорят, что «Калибр» может попасть в форточку.

Комплекс «Кинжал»

О нем на Западе говорили, что это мультики, что его не существует в реальности, потому что там аналогичных ракет до сих пор нет. О комплексе заговорили после 18 марта, когда ракета «Кинжал» разрушила склад вооружения ВСУ, где находились «Точки У» в большом количестве. Ракета попала в шахту еще советского периода, пробив грунт на глубину 150 метров.

Источник фото: соцсети

Дальность полета этой ракеты — три тысячи километров, скорость — 10-12 махов. Если перевести на всеми нами понимаемый язык, это 12 250 километров в час.

Ракета «Искандер»

Далее — прямая речь собеседника «360» Юрия Кнутова.

Если говорить об «Искандерах», то это уникальнейшее средство поражения, которого нет ни у одной страны мира. Даже американцы аналогичного оружия не имеют. Дальность поражения у них — до 500 километров. Это связано с тем, что в свое время действовал договор об ограничении ракет средней и меньшей дальности, разрешалось иметь ракеты с дальностью поражения до 500 километров.

Используют два типа ракет: либо крылатую, которая летит на небольшой высоте с огибанием рельефа местности и достаточно точно поражает цель, либо баллистическую — она выходит на высоту в несколько десятков километров и потом вертикально атакует цель. Ракеты «Искандер», особенно вторую, крайне сложно сбить средствам ПВО. Это не могут сделать ни имеющиеся в наличии у Украины средства, ни те, что им планирует начать поставлять НАТО.

Источник фото: социальные сети

Точность попадания очень высокая — и у первой ракеты, и у второй круговое вероятное отклонение не больше трех-пяти метров. Это обеспечивает уничтожение складов, пунктов управления, командных пунктов, в том числе заглубленных. Есть такая информация, когда погибал командный состав Вооруженных сил Украины.

Кроме того, «Искандеры» применяют и по реактивным системам залпового огня, если эта цель представляет наибольшую опасность. В общем, очень эффективное оружие. На мой взгляд, это меч, которого наш противник не имеет и который у них в ближайшее время не появится, даже у американцев.

Очень интересные у «Искандеров» и средства защиты. Мы могли видеть по телевизору, что машины обклеены маскировочной сетью. На самом деле, это еще и радиопоглощающая сеть. Когда противник ведет разведку и использует радиолокационные станции, вот эта маскировочная сеть поглощает в том числе радиоволны, в значительной степени снижая размеры цели, а на определенном расстоянии делая ее практически незаметной.

Бронемашина «Терминатор»

Если мы говорим о бронемашинах «Терминатор», то это разработка давняя. Эту боевую машину поддержки танков создавали на базе Т-72, и были споры, использовать ли именно эту платформу или перейти сразу к Т-90. Учитывая, что Т-72 на хранении находится достаточно много, то, конечно, это было гораздо дешевле. Обсуждали, нужна ли вообще такая машина, поскольку танки могут самостоятельно справиться с противником. Потом партию техники отправили в Сирию — там она показала себя неплохо.

Но на Украине противник широко использует небольшие мобильные тактические группы. Туда входят два-три танка, примерно столько же бронетранспортеров, еще могут использовать гаубицу. Личный состав передвигается на различных автомобилях. Удар наносят, как правило, в тыл нашим войскам. Эффективность таких групп, особенно в первые две недели, была очень высокой. Более того, тактика действий специфическая: если группа наносит удар и встречает сопротивление, она тут же отступает.

Источник фото: социальные сети

Использовались и более упрощенные варианты подобных групп, когда на джипах устанавливали минометы, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы. Одна-две такие машины проходят в разрывы во фронте, проникают в тыл, наносят удар и тут же уходят.

Во время атак танковой бронетехники мы также столкнулись с тем, что личный состав ВСУ широко использует противотанковые ракетные комплексы разного назначения. И как раз «Терминаторы» в этой ситуации оказались наиболее востребованы.

Беспилотник «Орлан-10»

Если мы говорим о наших беспилотниках, то на Украине широко используют комплекс «Орлан-10». БПЛА был изначально предназначен для ведения разведки, но в ходе спецоперации его доработали: разработали специальный контейнер, который крепится снизу к крыльям — туда можно устанавливать четыре небольшие бомбы или даже четыре управляемых ракеты, что превращает аппарат из разведывательного в ударно-разведывательный. Эффективность таких «Орланов» достаточно хорошая.

Источник фото: joint-forces.com

Используем мы и беспилотники другого класса, в чем-то аналогичные Bayraktar. Вообще, сложилась такая легенда, что Bayraktar — это уникальный беспилотник, который поражает ЗРК. Легенду создали по итогам применения БПЛА на Ближнем Востоке и во время Нагорно-Карабахского конфликта.

Все забывают, что непосредственно в Ливии, где, как в Турции считают, Bayraktar показали себя с лучшей стороны, была очень слабая воздушная оборона, а системы ПВО вообще не существовало. А если мы говорим об Армении, то там создали систему ПВО, не предназначенную для борьбы с беспилотной авиацией. Ее построили на старых советских ЗРК, в технические характеристики которых не входит борьба с беспилотной авиацией. Именно поэтому с Bayraktar особенно сложно было бороться.

Если мы говорим об Украине, то у нас существует эшелонированная система противовоздушной обороны. Причем 90% наших комплексов с такими системами, как Bayraktar, борются очень успешно.

НАТО не пройдет

Мы уже сейчас предприняли целый ряд мер, чтобы ограничить поставки натовского оружия на Украину. Первое: нам удалось разрушить опору моста, который ведет в сторону Одессы с территории Молдавии, а по сути — с территории Румынии. Мост является достаточно сложной целью, в него несколько раз попадали «Калибрами», разрушали полотно, но переправу восстанавливали в течение недели. Сейчас нам удалось попасть непосредственно в опору.

Я уже говорил, что круговое вероятное отклонение российских ракет очень невысокое — три-пять метров. У американцев этот показатель гораздо хуже — на уровне 10-15 метров. Но мы прекрасно понимаем: для того, чтобы стопроцентно поразить цель, надо посылать диверсионную группу, которая с помощью лазера будет подсвечивать эту опору. Тогда ракета с абсолютной точностью попадет туда, куда надо.

Направить группу на такое большое расстояние — большой риск. Вероятность того, что ее могут перехватить, уничтожить, огромнейшая. Поэтому приходилось не один раз наносить удар по данному мосту. В итоге один из последних ударов оказался очень эффективным. Опору можно восстановить в течение месяца, если благоприятные условия, никто не мешает, не бомбит, не атакует. Поэтому я думаю, что этот мост вывели из строя надолго.

Источник фото: социальные сети

Кроме того, мы атаковали тоннель, который связывает Закарпатскую и Львовскую области. Протяженность тоннеля — 1,8 километра. Конечно, нам этот тоннель не разрушить обычными средствами — я не говорю о применении ядерного оружия, об этом речь не идет. Значит, будем постоянно бить непосредственно по входам в тоннель — до тех пор, пока не удастся что-либо там обвалить и обрушить, чтобы тоннель не мог функционировать хотя бы недели две-три. А потом будем операцию повторять.

Все это перекрывает массированные поставки странами НАТО оружия примерно на 60%.