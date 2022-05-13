Российские ракетные войска уничтожили 15 пунктов управления ВСУ

Российские вооруженные силы продолжают четко выполнять поставленные командованием задачи в ходе специальной операции на Украине. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Он рассказал, что ракетные войска и подразделения полевой артиллерии уничтожили 15 пунктов управления украинской армии.

«Поражено 520 районов сосредоточения военной техники и живой силы противника. Уничтожено шесть артиллерийских подразделений на огневых позициях», — сообщил Конашенков.

Также российские военные уничтожили склад ракетного вооружения в районе населенного пункта Шебелинка Харьковской области.

Конашенков добавил, что ударом высокоточного оружия уничтожены производственные мощности нефтеперерабатывающего завода и резервуары с топливом для украинских военных на северной окраине Кременчуга в Полтавской области.