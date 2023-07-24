Спецоперация 24 июля 2023, 11:31 Российские ракетные войска дважды ударили по пунктам дислокации ВСУ на Купянском направлении Минобороны: ВС РФ нанесли 2 ракетных удара по пунктам ВСУ на Купянском направлении РИА «Новости»

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Ракетные войска группировки «Запад» нанесли два удара по пунктам временной дислокации Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский, его заявление опубликовало Минобороны РФ в своем Telegram-канале.

«Нанесено два ракетных удара оперативно-тактическими ракетными комплексами „Искандер-М“ по пунктам временной дислокации подразделений первой танковой бригады ВСУ в районе населенного пункта Гончаровское», — уточнил Зыбинский.

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Он добавил, что экипажи вертолетов Ка-52 и Ми-28 девять раз ударили по скоплениям военнослужащих и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины, а также подразделений территориальной обороны.

Кроме того, во время контрбатарейной борьбы расчет самоходной артиллерийской установки «Мста-С», которым командовал младший сержант Николай Авдеев, ликвидировал минометный расчет ВСУ в районе Кисловки.

Ранее артиллерия группировки «Запад» уничтожила украинскую диверсионно-разведывательную группу на Купянском направлении. ДРГ противника находилась в районе населенного пункта Ивановка.