Спецоперация 07 января 2023, 15:13 Российские ПВО за сутки сбили четыре беспилотника ВСУ и перехватили шесть ракет Минобороны сообщило о перехвате четырех беспилотников и шести ракет ВСУ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинские боевики потеряли убитыми и ранеными более 120 человек, а также лишились гаубиц, бронетранспортеров и ракетной системы залпового огня «Град» при попытке атаковать позиции российских войск во время режима прекращения огня. Системы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника и перехватили шесть ракет, выпущенных по населенным пунктам. Такие данные привел в ходе брифинга официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Он подчеркнул, что на Купянском направлении противник под ответным огнем потерял до 20 человек, танк, боевую машину реактивной системы залпового огня «Град» и два автомобиля.

Реклама

На Краснолиманском направлении в ходе неудачного наступления ВСУ потеряли более 30 военнослужащих, две гаубицы Д-20, боевую бронированную машину и пикап.

Реклама

Общие потери противника на Донецком и Южно-Донецком направлении составили более 70 военнослужащих, танк, две гаубицы Д-30, бронетранспортер, два пикапа и автомобиль.

За минувшие сутки средства ПВО уничтожили четыре беспилотника, выпущенных в районе села Ильченково Запорожской области и города Геническа Херсонской области.

Средства противовоздушной обороны перехватили пять реактивных снарядов систем залпового огня «Ураган» и HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM около города Макеевки и поселка Гусельское в Донецкой Народной Республике и села Очеретоватого Запорожской области.

Всего с начала проведения специальной военной операции ВСУ лишились 360 самолетов, 199 вертолетов, 2843 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 7441 танка и броневика, а также 972 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3787 орудий полевой артиллерии и минометов, 7957 единиц военной автомобильной техники.