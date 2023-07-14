Спецоперация 14 июля 2023, 14:56 Российские ПВО за сутки перехватили 9 снарядов ВСУ и уничтожили 14 беспилотников Минобороны: системы ПВО за сутки сбили 14 беспилотников ВСУ РИА «Новости»

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Российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили девять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган». Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, также в течение суток системы ПВО сбили 14 украинских беспилотников. Дроны уничтожили в районе населенного пункта Володино Донецкой Народной Республики, а также в Харьковской, Запорожской и Херсонской областях.

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Всего, по информации Минобороны, с начала специальной военной операции российские силы ликвидировали 5009 беспилотных летательных аппаратов противника.

В ночь на 14 июля в городе Курчатов, в нескольких километрах от Курской атомной электростанции, прогремел мощный взрыв. Там упал украинский дрон. В результате повреждения получил многоквартирный дом, написал «Царьград».

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Украина не оставляет попыток атаковать российскую территорию, но с этими ударами успешно справляются системы ПВО. Он добавил, что после атаки в районе Курской АЭС принимаются соответствующие меры.