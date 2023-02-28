Спецоперация 28 февраля 2023, 16:04 Российские ПВО уничтожили восемь беспилотников ВСУ в зоне спецоперации Минобороны сообщило о перехвате шести реактивных снарядов HIMARS в зоне спецоперации РИА «Новости»

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Выпущенные украинскими военными по населенным пунктам шесть снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS перехватили за сутки средства российской системы ПВО. Об этом заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что также в воздухе сбили восемь украинских беспилотников.

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Целями для ударов войска противника выбрали города Рубежное и Кременная, а также село Залиман Луганской Народной Республики, села Благовещенка и Благодатное, поселки Никольское и Владимировка Донецкой Народной Республики, а также село Лесное Запорожской области.

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С начала проведения специальной военной операции украинские военные потеряли уже 3256 беспилотников, а также 390 самолетов, 211 вертолетов 406 зенитных ракетных комплексов, 8066 танков и других бронированных машин, 1045 машин реактивных систем залпового огня, 4232 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 8583 единицы специальной военной автомобильной техники.