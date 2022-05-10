Российские ПВО сбили штурмовик Су-25 и вертолет Ми-8 украинских войск

Российская армия средствами противовоздушной обороны сбила в районе поселка Широкое Днепропетровского района украинский штурмовик Су-25, а также вертолет Ми-8 около села Новодмитровка Херсонской области. Об этом на брифинге заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что также российские ПВО сбили четыре украинских беспилотника около городов Лисичанск, Кривой Рог и села Кулиновка в Харьковской области.

Воздушно-космические силы России в течение дня нанесли удары по 74 объектам украинской армии. Уничтожены два пункта управления, два склада ракетно-артиллерийского вооружения и 20 районов скопления живой силы и военной техники ВСУ.

«Ракетные войска и подразделения артиллерии поразили 223 района сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожили три пункта управления и два склада боеприпасов. В результате ударов уничтожены более 100 националистов, выведено из строя 19 единиц военной техники», — рассказал Конашенков.

Всего с начала проведения специальной операции украинская армия потеряла 164 самолета, 125 вертолетов, 798 беспилотников, 302 зенитно-ракетных комплекса, 2983 танка и бронированные машины, 351 установку реактивных систем залпового огня, 1440 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2796 единиц специальной военной автомобильной техники.