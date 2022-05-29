Российские ПВО сбили украинский штурмовик Су-25 в Днепропетровской области

Крупный арсенал украинской армии уничтожили Воздушно-космические силы России ударом высокоточных ракет большой дальности. Склад с оружием и боеприпасами находился на одном из предприятий Кривого Рога. Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили украинский штурмовик Су-25 около села Новогригоровка Днепропетровской области. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Он добавил, что ракеты воздушного базирования нанесли удары по трем пунктам управления, двум артиллерийским батареям и 25 местам скопления войск и военной техники украинских войск.

«Уничтожена пусковая установка зенитно-ракетного комплекса „Оса-АКМ“ в районе города Николаевка Донецкой Народной Республики, радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей около села Богуславка Харьковской области», — заявил Конашенков.

Генерал-майор отметил, что также под ракетный удар попало пять складов боеприпасов ВСУ, расположенных в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Харьковской области.

Представитель Минобороны подчеркнул, что оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожила два пункта управления и нанесла удары по 53 районам скопления военной техники и живой силы противника. Уничтожены более 300 националистов и 50 единиц боевых машин.

Силы ПВО перехватили четыре украинских беспилотника, а также реактивный снаряд системы залпового огня «Смерч», выпущенный ВСУ по городу Малая Камышеваха в Харьковской области.

Ракетные войска и артиллерия поразили 62 пункта управления, 52 позиции артиллерийских и минометных подразделений украинских националистов и 596 мест сосредоточения живой силы и военной техники.

С начала проведения специальной операции Украина лишилась 183 самолетов и 128 вертолетов, 1049 беспилотных летательных аппаратов, 325 зенитно-ракетных комплексов, 3309 танков и бронированных машин, 447 установок реактивных систем залпового огня, 1722 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3270 единиц военной автомобильной техники.