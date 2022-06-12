Российские ПВО сбили украинский Су-25 в небе над Харьковской областью

Российские системы противовоздушной обороны в небе над селом Долгенькое Харьковской области сбили украинский самолет Су-25. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Также ПВО сбили восемь беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Большие Проходы и Бражковка Харьковской области, Дружба и Боровеньки Луганской Народной Республики, а также Владимировка Донецкой Народной Республики.

Конашенков рассказал, что за минувшие сутки российские вооруженные силы высокоточными ударами поразили два пункта управления ВСУ и 15 районов базирования боевой техники и живой силы.

Помимо этого, ударом ракет «Калибр» ВС РФ разгромили склад иностранного вооружения ВСУ в Тернопольской области, где хранились артиллерийские снаряды, противотанковые ракетные комплексы и переносные зенитно-ракетные комплексы.