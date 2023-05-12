Спецоперация 12 мая 2023, 13:48 Российские ПВО сбили украинский истребитель в небе над ДНР Минобороны: силы ПВО России сбили украинский Су-27 в районе Часова Яра РИА «Новости»

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Российские системы противовоздушной обороны сбили украинский истребитель в районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой Народной Республике. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

«Средства противовоздушной обороны сбили истребитель Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой Народной Республики», — сказал он.

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Кроме того, ВС России уничтожили склад артиллерийских боеприпасов 110-й механизированной бригады ВСУ рядом с населенным пунктом Авдеевка.

Ранее Минобороны сообщило, что потери украинских боевиков на Донецком направлении за прошлые сутки составили около 900 человек. Также ВСУ потеряли до 145 бойцов на Купянском и Краснолиманском направлениях.

В районе города Запорожье российские военные уничтожили хранилище топлива, используемого для заправки техники боевиков ВСУ.