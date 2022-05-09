Российские ПВО сбили три самолета ВСУ за ночь

Российские средства противовоздушной обороны за минувшую ночь сбили три военных украинских самолета. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Министерства обороны генерал-майор Игорь Конашенков.

Два МиГ-29 сбиты в районах населенных пунктов Новодонецкое и Иверское в Донецкой Народной Республике, также уничтожен Су-25 в районе Погоновки Харьковской области.

В районе острова Змеиный ликвидированы три украинских беспилотника, включая два турецких Bayraktar TB2.

В воздухе уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Гоптовка, Цуповка, Балаклея, Шийкова, Малые и Большие Проходы Харьковской области, Каменка Черкасской области, Авдеевка и Брянка и Донецкой Народной Республики, Павловка Луганской Народной Республики. Также в районах населенных пунктов Снежковка и Изюм перехвачено три реактивных снаряда РСЗО «Смерч».

Всего после начала специальной операции 24 февраля российские военные уничтожили 118 вертолетов, 160 самолетов, 2949 танков, 783 беспилотных летательных аппаратов, 342 установки реактивных систем залпового огня, 299 зенитно-ракетных комплексов, 2769 единиц специальной военной автомобильной техники и 1423 орудия полевой артиллерии и миномета.