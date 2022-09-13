Российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников и уничтожили снаряды для РСЗО | 360°

Спецоперация 13 сентября 2022, 13:21 Поделиться Telegram

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Viber Российские ПВО сбили шесть украинских беспилотников и уничтожили снаряды для РСЗО Минобороны РФ: ПВО сбила шесть украинских БПЛА и уничтожила снаряды для РСЗО РИА "Новости"

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили шесть украинских беспилотников и уничтожили семь снарядов реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщили в Минобороны.

«Средствами противовоздушной обороны сбито шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Барвинок и Петровка Херсонской области, Киселевка Николаевской области, Каменское, Зализничное Запорожской области, а также Владимировка Донецкой Народной Республики», — уточнили в ведомстве.

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В воздухе ПВО уничтожили семь реактивных снарядов в районах населенных пунктов Новая Каховка и Киселевка Херсонской области.

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Утром 13 сентября в Новой Каховке снова сработала система противовоздушной обороны. За ночь над городом прозвучало минимум три сирены воздушной тревоги, написали «Известия».

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