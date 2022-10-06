Российские ПВО сбили пять ракет HIMARS при попытке ВСУ обстрелять Антоновский мост в Херсоне | 360°

Важное 06 октября 2022, 16:43 Поделиться Telegram

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Viber Российские ПВО сбили пять ракет HIMARS при попытке ВСУ обстрелять Антоновский мост в Херсоне Российские системы ПВО сбили пять украинских ракет HIMARS при обстреле Херсона

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Российские системы ПВО отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Антоновский мост в Херсоне, заявили представители экстренных служб региона. По их словам, военные уничтожили пять украинских ракет.

Украинские военнослужащие в очередной раз попытались атаковать Антоновский мост. По нему выпустили несколько снарядов, но российская система ПВО перехватила их.

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«В 16:05 был осуществлен обстрел района Антоновского моста, пять HIMARS сбили», — уточнил представитель экстренных служб Херсонской области.

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Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, что ВС России отбросили подразделения ВСУ от линии российской обороны на всех направлениях. По его словам, удалось уничтожить более 100 военнослужащих противника, шесть вражеских танков, восемь боевых бронированных машин и девять автомобилей.

Член Главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что ВСУ сконцентрировали большое количество военных в регионе. По мнению военного эксперта Василия Дандыкина, украинская армия хочет получить выход к Азовскому морю.

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