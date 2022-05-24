Российские средства ПВО за последние 24 часа сбили пять украинских беспилотников, а также четыре снаряда РСЗО «Смерч». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районах Чернобаевка Херсонской области, Дибровное, Каменка, Питомник, Малые Проходы Харьковской области», — сказал он на ежедневном брифинге.

Конашенков отметил, что над населенными пунктами Семеновка, Сухая Каменка, Топольское Харьковской области удалось перехватить четыре украинских реактивных снаряда системы залпового огня «Смерч».

Представитель Минобороны сообщил, что ВС России с начала спецоперации на Украине уничтожили до пяти тысяч единиц бронетехники и артиллерии. В частности, речь идет о 178 самолетах, 125 вертолетах, 320 зенитно-ракетных комплексах, 995 беспилотных летательных аппаратах.